Kirby Corporation est un opérateur national de barges-citernes. La société transporte des produits liquides en vrac sur le réseau du fleuve Mississippi, sur la voie navigable du Golfe et le long des trois côtes des États-Unis. La société, par l'intermédiaire de son segment de transport maritime (KMT), transporte des produits pétrochimiques, du pétrole noir, des produits pétroliers raffinés et des produits chimiques agricoles par barge-citerne. Elle participe également au transport de marchandises en vrac dans le cadre du cabotage aux États-Unis. Par l'intermédiaire de son segment de distribution et de services (KDS), elle vend des services après-vente et des pièces de rechange d'origine pour les moteurs, les transmissions, les réducteurs et les équipements de production d'énergie utilisés dans les applications pétrolières et gazières, ainsi que dans les applications commerciales et industrielles. Elle loue également divers équipements industriels et de production d'énergie, fabrique et remet à neuf des équipements de services pétroliers, y compris des unités de pompage sous pression, et fabrique des équipements de production d'énergie électrique pour les clients des services pétroliers.

Secteur Frêt maritime et logistique