Le fabricant indien de bière artisanale Bira 91 va racheter Beer Cafe

Lancée en 2015, Bira est l'un des fabricants de bière artisanale les plus populaires en Inde et est soutenue par le japonais Kirin Holdings et le belge Sofina. Elle est en concurrence avec des marques internationales telles que Carlsberg ainsi qu'avec les brasseries Heineken et United Breweries.

L'accord intervient pendant la saison des festivals dans ce pays d'Asie du Sud, où de plus en plus de personnes sortent pour socialiser et manger après avoir été forcées de rester largement à l'intérieur pendant près de deux ans de pandémie.

Le directeur général de Beer Cafe, Rahul Singh, dirigera les opérations de la marque, ont déclaré les entreprises dans un communiqué.

"Nous allons fabriquer de nouvelles bières de marque privée dans les brasseries de Bira", a déclaré M. Singh à Reuters, ajoutant que l'accord avec Bira était un accord portant sur toutes les actions.

Singh a refusé de commenter davantage les données financières.

Beer Cafe, qui vend 50 marques à travers 33 points de vente dans 15 villes, continuera à servir de la bière de différentes marques mondiales, ajoute le communiqué.

Kirin est en pourparlers avec Bira pour tripler son investissement dans le marqueur de bière, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier. La société est prête à injecter des fonds supplémentaires à une valeur de 450 millions de dollars, ont précisé les sources.