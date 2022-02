Le japonais Kirin se désengage d'une activité en Chine

Données financières JPY USD EUR CA 2021 1 822 Mrd 15 749 M 13 860 M Résultat net 2021 83 716 M 724 M 637 M Dette nette 2021 472 Mrd 4 079 M 3 590 M PER 2021 20,4x Rendement 2021 3,29% Capitalisation 1 649 Mrd 14 254 M 12 545 M VE / CA 2021 1,16x VE / CA 2022 1,07x Nbr Employés 31 151 Flottant 89,9% Graphique KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Cloture 1 978,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 362,31 JPY Ecart / Objectif Moyen 19,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yoshinori Isozaki President & Representative Director Masakatsu Mori Independent Outside Director Hiroyuki Yanagi Independent Outside Director Chieko Matsuda Independent Outside Director Noriko Shiono Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED 7.09% 14 254 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.91% 121 890 HEINEKEN N.V. -3.60% 60 626 AMBEV S.A. -2.46% 45 452 CONSTELLATION BRANDS, INC. -12.52% 43 889 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED 12.71% 39 062