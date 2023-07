Thorne HealthTech Inc , fournisseur de tests de santé à domicile et de suppléments nutritionnels, étudie la possibilité d'une vente, selon des personnes familières avec le dossier.

La société basée à New York travaille avec la banque d'investissement CG Sawaya Partners alors qu'elle s'intéresse à d'autres entreprises et à des sociétés de capital-investissement, ont indiqué les sources.

Les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire, ont ajouté qu'aucun accord n'était certain. Un porte-parole de Thorne a déclaré que la société ne commentait pas les rumeurs ou les spéculations. CG Sawaya n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les actions de Thorne ont terminé la journée de vendredi en hausse de 12,9 %, à 5,95 $, à la suite de cette nouvelle, ce qui donne à la société une valeur de marché de 320 millions de dollars. Elles ont augmenté de 63,9 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 18,2 % de l'indice S&P 500.

Fondée en 1984, Thorne est entrée en bourse en 2021 après avoir acquis Onegevity, une plateforme d'analyse de la santé cofondée par Paul Jacobson, directeur général de Thorne.

La société propose des tests de santé à domicile pour évaluer - et des suppléments pour aider - le sommeil, la fertilité, le stress, la santé intestinale et d'autres domaines afin de créer un plan de bien-être personnalisé. Elle vend ses produits directement aux consommateurs, sans passer par les détaillants et les entreprises de commerce électronique.

Les tests à domicile de Thorne sont en concurrence avec Hims & Hers Health Inc , 23andMe Holding Co et Livongo Health Inc , tandis que ses rivaux sur le marché des compléments alimentaires comprennent Nestlé Health Science et Metagenics.

Thorne a prévu un chiffre d'affaires net compris entre 280 et 290 millions de dollars en 2023, contre 228,7 millions de dollars en 2022, et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 30 à 32 millions de dollars en 2023, contre 24,5 millions de dollars en 2022.

Les principaux actionnaires de Thorne sont les entreprises japonaises Kirin Holdings Co Ltd et Mitsui & Co Ltd, qui détiennent chacune une participation de 29 %.

Kirin, l'un des principaux fabricants de bière du Japon, a déjà manifesté son intérêt pour le rachat d'entreprises du secteur nutraceutique. En avril, il a acquis la vitamine australienne Blackmores pour 1,2 milliard de dollars. (Reportage d'Abigail Summerville ; Rédaction de David Holmes)