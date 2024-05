Kirin Holdings Company, Limited est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités : - production de boissons (61,6% du CA) : bières, vins et liqueurs (marques Budweiser, Guinness, Heineken, Franzia, Frontera, etc.), boissons gazeuses (marque Kirin Lemon), jus de fruits (Kirin Tropicana), eaux minérales (Volvic et Kirin Alkali-Ion-no-Mizu), cafés (Kirin Fire), thés (Kirin Gogo-no-kocha), produits laitiers, etc. ; - fabrication de produits pharmaceutiques (19,3%) : destinés essentiellement au traitement de l'anémie et des allergies ; - autres (19,1%) : notamment fabrication de produits alimentaires (assaisonnements, additifs alimentaires, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (64,1%), Océanie (9,6%), Amérique (17,5%) et autres (8,8%).

Secteur Brasseurs