Kirkland Lake Discoveries Corp. est une société canadienne d'exploration minière qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et à l'évaluation de propriétés de ressources. Elle possède un ensemble de terrains prometteurs dans le camp aurifère de Kirkland Lake, en Ontario, au Canada. Les propriétés sont situées dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Les propriétés assemblées comprennent la propriété Lucky Strike, la propriété Arnold, les propriétés KL Central (KLC), Goodfish-Kirana et les propriétés KL West (KLW) sous option. Sa position foncière comprend environ 38 000 hectares (ha), plus de 1 338 claims et 29 claims brevetés. La propriété Arnold comprend 28 titres miniers couvrant une superficie totale de 1 225 ha. Le projet Lucky Strike est situé immédiatement à l'est du projet Goodfish-Kirana de la société, à Kirkland Lake, en Ontario, et consiste en 644 titres miniers non brevetés couvrant environ 11 506 ha (116 kilomètres carrés). Le lot de terrains KLW comprend 107 titres miniers. Le lot de terrains KLC comprend huit titres miniers pour un total de 115 titres.

Secteur Or