Kiromic BioPharma, Inc. a annoncé les nominations de Pamela Misajon et Michael Catlin à son Conseil d'administration. Leur expérience en matière de réglementation et de finance renforce la gouvernance de Kiromic et rétablit les cinq membres du conseil d'administration de la société. Pam Misajon apporte à Kiromic plus de trois décennies d'expérience, avec un bagage complet en matière de développement de médicaments, d'affaires réglementaires et d'opérations cliniques, ainsi que de stratégies de commercialisation de produits.

Elle a occupé plusieurs postes de haut niveau dans l'industrie biopharmaceutique, notamment en tant que responsable de la conformité et vice-présidente des opérations, des affaires réglementaires et de la qualité chez Suneva Medical. Avant de rejoindre Suneva Medical, Mme Misajon a occupé des postes dans plusieurs sociétés pharmaceutiques, notamment celui de vice-présidente des affaires réglementaires chez Neomend, où elle a joué un rôle clé dans l'obtention des autorisations réglementaires pour de multiples thérapies innovantes. Elle a également occupé des postes de direction dans les domaines de la réglementation et des affaires cliniques chez Ellipse Technologies, Pegasus Biologics et IntraLuminal Therapeutics.

Mme Misajon est titulaire d'une licence en gestion d'entreprise de l'université de Phoenix, campus de San Diego. En tant que premier vice-président, directeur de la sécurité de l'information et responsable des services technologiques chez Capital Group de 1994 à 2022, M. Catlin a joué un rôle essentiel dans la transformation de l'approche de l'organisation en matière de sécurité. Il a modernisé et étendu le programme de sécurité de l'entreprise, faisant de l'informatique une priorité absolue.

Il a également eu un impact significatif sur l'infrastructure technologique de Capital Group, supervisant 500 collaborateurs dans le monde et un budget annuel de 400 millions de dollars. Ses initiatives ont permis d'améliorer la disponibilité des systèmes et de rationaliser les opérations afin de soutenir la croissance de l'entreprise et de contrôler efficacement les coûts. M. Catlin siège au comité d'audit de Capital Group, au comité de surveillance des risques opérationnels, au comité directeur de la sécurité de l'information et au conseil d'administration d'American Funds Service.

Il est également président de l'Investment Company Institute. M. Catlin est titulaire d'un B.S. en Business Computer Methods et d'un M.S. en Computer Science de l'Université d'État de Californie.