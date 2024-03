KISCO Corp. est une société coréenne engagée dans la fabrication, la transformation et la commercialisation de produits en acier. La société produit principalement des barres d'armature utilisées sur les sites de construction et de génie civil et servant de matériaux de construction clés pour les ponts, les bâtiments, les centrales nucléaires et autres ; des aciers forgés pour la construction navale, l'équipement général et autres ; des tuyaux en acier, y compris des tuyaux en acier au carbone pour la tuyauterie ordinaire, la tuyauterie de gaz combustible et les services sous pression, et des tubes en acier au carbone pour les structures générales, ainsi que d'autres produits, tels que des billettes, des lingots et du gaz industriel. La société est également active dans le secteur de l'énergie, où elle fabrique des batteries à couche mince de silicium utilisées dans le domaine de la production photovoltaïque.

Secteur Acier