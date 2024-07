Kish Bancorp, Inc. est une société de services financiers diversifiés. Kish Bank, une filiale de la société, exploite environ 18 bureaux et centres financiers desservant les comtés de Centre, Mifflin, Huntingdon, Blair et Juniata, ainsi que le nord-est de l'Ohio. Outre Kish Bank, les autres unités commerciales comprennent Kish Insurance, une agence indépendante d'assurance dommages ; Kish Financial Solutions, qui offre des services de conseil en matière de fiducie et de gestion de patrimoine ; Kish Benefits Consulting, qui offre des services de conseil en matière d'avantages sociaux ; et Kish Travel, une agence de voyage à service complet. Ses services aux particuliers comprennent les services bancaires aux particuliers, les prêts et crédits aux particuliers, la gestion de patrimoine, l'assurance et les voyages. Elle propose également des services bancaires aux entreprises, des prêts et crédits aux entreprises, des solutions financières pour les entreprises, des assurances commerciales et des services de conseil en matière d'avantages sociaux. Ses solutions bancaires personnelles comprennent des comptes chèques personnels, des comptes d'épargne personnels, des cartes et des outils numériques.

Secteur Banques