GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Abingdon lance un test de grossesse à base de salive

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Ocean Harvest Technology Group PLC, en hausse de 16% à 16,00 pence, fourchette de 12 mois 14,26p-27,00p. Le producteur d'ingrédients à base d'algues pour l'alimentation animale, basé à Theale, en Angleterre, annonce les résultats positifs de quatre essais d'alimentation animale récemment achevés. Les résultats positifs comprennent le supplément OceanFeed Poultry, qui a amélioré la production d'œufs et l'efficacité alimentaire chez les poules pondeuses, augmentant ainsi le revenu par poule. D'autres résultats d'essais ont montré des avantages pour OceanFeed Aqua et OceanFeed Swine. "Ces résultats s'ajoutent à l'important ensemble de données de la société démontrant l'efficacité d'OceanFeed dans l'amélioration des performances animales pour toute une série d'espèces, et mettent en évidence les avantages importants de l'utilisation des ingrédients OceanFeed dans un certain nombre d'applications", indique le communiqué.

Litigation Capital Management Ltd, en hausse de 12% à 77,70 pence, fourchette de 12 mois 63 pence-96,4 pence. Le gestionnaire d'actifs spécialisé dans les solutions de financement des litiges indique que le demandeur soutenu dans une procédure d'arbitrage à Londres a obtenu une sentence en sa faveur. Le sujet, la conclusion et les conditions de financement sont tous soumis à la confidentialité. Selon Patrick Moloney, PDG de LCM, ce résultat démontre deux points forts de l'activité de LCM et de sa stratégie d'investissement. "Premièrement, il valide les compétences de nos gestionnaires d'investissement qui ont entrepris un exercice rigoureux de diligence raisonnable et prédit avec précision l'issue finale d'un litige commercial important et complexe résolu par voie d'arbitrage. Deuxièmement, il s'agit d'un exemple d'investissement que nous avions initialement prévu de résoudre au cours d'un exercice financier antérieur", précise M. Moloney.

Abingdon Health PLC, en hausse de 8,9 % à 16,00 pence, fourchette de 12 mois 3,6 pence-18,5 pence. Le développeur et fabricant de tests de diagnostic rapide lance un test de grossesse à base de salive, Salistick, au Royaume-Uni et en Irlande. Le test sera lancé dans 400 magasins Superdrug et en ligne sur Superdrug.com. Le test sera également lancé sur son propre canal de commerce électronique direct, sous la marque Abingdon Simply Test. La société indique qu'elle est le distributeur exclusif du test au Royaume-Uni et en Irlande pour le compte de son développeur israélien Salignostics Ltd. Le marché mondial des kits de test de grossesse a été évalué à 1,70 milliard de dollars en 2022 et devrait atteindre 2,23 milliards de dollars d'ici 2028.

AIM - LOSERS

Kistos Holdings PLC, en baisse de 6,3% à 255p, fourchette de 12 mois 223p-665p. L'investisseur du secteur de l'énergie annonce la conclusion du forage d'exploration du puits Benriach, à l'ouest des Shetland. Les ressources découvertes devraient être "sous-commerciales", bien que le puits ait rencontré des sangs porteurs dans la formation cible Royal Sovereign. "Le puits a été foré plus tôt que prévu et le coût final devrait se situer dans les limites des prévisions antérieures", ajoute Kistos. Kistos détient une participation directe non exploitée de 25 % dans la licence P.2411, TotalEnergies SA en détenant 50 % en tant qu'opérateur et Rockrose Energy le reste.

