(Alliance News) - Kistos Holdings PLC a accusé mercredi les changements opérationnels et la baisse des prix du gaz d'être à l'origine d'une diminution de la production et des bénéfices.

Le producteur d'énergie à faible intensité de carbone avec des participations dans le gaz naturel au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Norvège a déclaré que la production pro forma de 2023 était en moyenne de 8 800 barils d'équivalent pétrole par jour, en baisse par rapport à 10 900 bep/j en 2022.

Kistos a déclaré que cela reflétait le déclin naturel de la production de ses actifs britanniques et néerlandais, les interruptions de production non planifiées liées à l'infrastructure de tiers aux Pays-Bas, partiellement compensées par l'inclusion de la production des zones Balder et Ringhorne en Norvège.

Au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre, Kistos a déclaré que le bénéfice ajusté pro forma avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est tombé à 122 millions d'euros, contre 517 millions d'euros l'année précédente. Cette baisse reflète la diminution des prix du gaz par rapport aux niveaux élevés de 2022, a déclaré Kistos.

Kistos a enregistré une perte avant impôts de 45,9 millions d'euros, contre un bénéfice avant impôts de 254,1 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a chuté de 411,5 millions d'euros à 207,0 millions d'euros.

Malgré cela, Kistos prévoit une augmentation de la production en 2024 grâce à l'acquisition de Mime Petroleum AS.

L'acquisition de Mime, achevée en mai 2023, a ajouté 24 millions de barils d'équivalent pétrole par jour de réserves 2P, prouvées et probables, a déclaré Kistos, et plus de 2 000 bep/j de production. Le développement de Balder Future devrait également permettre d'augmenter sensiblement la production future, a déclaré Kistos.

Le total des réserves 2P à la fin de l'année est passé de 12,7 millions de barils à la fin de 2022 à 27,9 millions de barils.

En particulier, Kistos a souligné que la production des actifs norvégiens nouvellement acquis a augmenté de 50%, passant de 312 000 bep au premier semestre 2023 à 478 000 bep au second semestre de l'année.

À l'avenir, Kistos a déclaré qu'elle visait environ 140 mmboe bruts dans son projet Balder Future en Norvège.

Elle a déclaré qu'elle continuerait à explorer "les opportunités de création de valeur dans le secteur de l'énergie traditionnelle, malgré des environnements fiscaux difficiles, ainsi que dans l'espace de la transition énergétique".

Le président exécutif Andrew Austin a déclaré qu'en dépit de la baisse des prix du gaz et d'un environnement fiscal plus strict au Royaume-Uni, 2023 a démontré "la capacité du groupe à identifier des opportunités en dehors de son portefeuille de production offshore et à élargir ses sources de revenus".

Les actions de Kistos ont clôturé en baisse de 11 % à 155,00 pence à Londres lundi.

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

