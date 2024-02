Kistos Holdings Plc est une société énergétique indépendante basée au Royaume-Uni. La société acquiert et gère des entreprises du secteur de l'énergie qui s'inscrivent dans la tendance de la transition énergétique. La société se concentre sur les opportunités de développement et de production à faible émission de carbone dans les bassins de gaz naturel et dans le secteur des projets de production d'énergie. Les actifs de la société comprennent des intérêts dans la mer du Nord néerlandaise et britannique, ainsi qu'à terre aux Pays-Bas. La société exploite des licences d'exploration et de production aux Pays-Bas, en se concentrant principalement sur l'actif productif Q10-A, situé dans les licences de production Q07/Q10a. La structure Q10-A se trouve à 20 kilomètres au large des Pays-Bas. La découverte Q11-B de la société est située dans le bloc de licence Q11, à environ 13 kilomètres au large. La société détient une participation de 20 % dans le Greater Laggan Area (GLA), qui comprend quatre champs de gaz en production et un projet de développement. Elle détient également une participation de 10 % dans la coentreprise Balder, qui englobe les champs pétrolifères de Balder et de Ringhorne.