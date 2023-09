Kitagawa Corporation, anciennement KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD. est une entreprise de fabrication mécanique. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment des matériaux métalliques fabriqués est engagé dans la fabrication et la vente de pièces automobiles et de diverses pièces de machines. Le secteur des machines-outils fabrique et vend des mandrins de tour, des cylindres rotatifs hydrauliques, des tables circulaires à commande numérique (CN) et des étaux motorisés. Le segment Machines industrielles fabrique et vend des bétonnières, des centrales à béton, des grues, des équipements liés à l'environnement, des usines de recyclage et des parkings à étages autopropulsés.

Secteur Machines et équipements industriels