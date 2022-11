Kitchen Culture annonce des nominations au conseil d'administration

Les actionnaires de Kitchen Culture ont approuvé la nomination de cinq nouveaux administrateurs lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) qui s'est tenue le 25 novembre 2022, avec un soutien total et aucune opposition à la motion. Les cinq nouveaux administrateurs de la société sont : James Rogers, nommé directeur non exécutif ; Yip Kean Mun, nommé directeur exécutif ; Lam Kwong Fai, Tan Meng Shern et Cheung Wai Man, qui ont été nommés directeurs indépendants de la société. Suite à cette nomination, les nouveaux directeurs de Kitchen Culture ont été chargés de redresser l'entreprise et de créer de la valeur pour les actionnaires, tout en étant soucieux de s'engager et de communiquer avec les actionnaires et de gérer l'entreprise de manière plus transparente.