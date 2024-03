Kite Realty Group Trust est une société de placement immobilier (FPI) qui détient et exploite des centres commerciaux à ciel ouvert et des actifs à usage mixte. Le portefeuille de la société, dont les locataires sont principalement des épiceries, est situé dans la Sun Belt et sur divers marchés aux États-Unis. La société tire ses revenus principalement de la collecte des loyers contractuels et des paiements de remboursement des locataires dans le cadre des contrats de location existants dans chacune de ses propriétés. La société détient des intérêts dans environ 183 propriétés commerciales en exploitation totalisant environ 28,8 millions de pieds carrés et un immeuble de bureaux de 0,3 million de pieds carrés. Sur les 183 immeubles commerciaux en exploitation, 11 comportent une partie bureaux. La société possède également trois projets de développement en cours de construction à cette date. La filiale de la société est Kite Realty Group, L.P.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial