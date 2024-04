Kitwave Group PLC exerce une activité de commerce de gros avec dépôt et livraison au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans la vente de produits d'impulsion, d'aliments congelés, réfrigérés et frais, d'alcool et de produits d'épicerie. Ses segments comprennent les produits ambiants, les produits congelés et réfrigérés, et les services alimentaires. Le segment des produits ambiants fournit des produits alimentaires, des boissons et des produits à base de tabac livrés en gros. Le secteur des produits surgelés et réfrigérés fournit des produits alimentaires surgelés et réfrigérés en gros. Le secteur de la restauration fournit des produits alcoolisés, congelés, réfrigérés et frais à des clients professionnels. La société dispose d'environ 30 dépôts au Royaume-Uni. Sa gamme de produits comprend des lignes de marque, des boissons de marque, des chips et des snacks, des bières et des vins, des eaux en bouteille, des pesées et du tabac. Elle propose également des produits de restauration commerciale en gros. Elle est spécialisée dans la fourniture de crèmes glacées, de sucettes glacées et de plats cuisinés surgelés. Elle propose également une gamme de bières et de vins de marque.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire