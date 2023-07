Kitwave Group plc est une société de vente en gros indépendante basée au Royaume-Uni. La société exerce son activité de grossiste dans tout le Royaume-Uni, en se spécialisant dans la vente de produits d'impulsion (tels que confiseries, boissons gazeuses, snacks, glaces), d'aliments surgelés et réfrigérés, d'alcool, d'épicerie et de tabac à des clients indépendants. La société vend un portefeuille d'unités de gestion des stocks (UGS) de produits ambiants, surgelés et réfrigérés et de services alimentaires. Sa clientèle comprend des détaillants indépendants, des magasins de loisirs, des opérateurs de distributeurs automatiques, des fournisseurs de services alimentaires et d'autres grossistes, ainsi que des détaillants nationaux. Elle fournit des produits dans une gamme de produits alimentaires et de boissons à température ambiante, surgelés et réfrigérés, de boissons alcoolisées et de tabac. Sa gamme de produits comprend des lignes de marque des fournisseurs dans chacune de ses catégories.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire