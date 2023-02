MISE À JOUR DES RÉSULTATS : Kitwave annonce une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices annuels.

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

Kitwave Group PLC - Grossiste alimentaire basé à North Shields, en Angleterre - Affiche un chiffre d'affaires de 503,1 millions GBP pour l'exercice clos le 31 octobre, soit une hausse de 32% par rapport aux 380,7 millions GBP de l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt a bondi à 17,8 millions de GBP, contre 2,1 millions de GBP, tandis que le bénéfice d'exploitation a bondi à 20,4 millions de GBP, contre 6,4 millions de GBP l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'élève à 29,5 millions GBP, contre 15,1 millions GBP l'année précédente. Les frais financiers sont réduits à 2,5 millions GBP, contre 4,3 millions GBP. Kitwave déclare qu'elle recommande un dividende final de 6,75 pence chacun, sous réserve d'approbation. S'il est approuvé, cela porterait le dividende total pour l'exercice à 9,25 pence, soit une augmentation de 37 % par rapport aux 6,75 pence de l'année précédente. Pour l'avenir, Kitwave s'attend à un résultat positif pour l'exercice 2023.

Various Eateries PLC - Chaîne londonienne de restaurants, de clubhouses et d'hôtels tels que Coppa Club - Déclare que le revenu en 2022 s'élève à 40,7 millions de livres sterling, soit une hausse de 82 % par rapport aux 22,3 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a bondi à 3,5 millions GBP, contre 1,2 million GBP il y a un an. La perte avant impôts s'est toutefois creusée pour passer de 3,7 millions de GBP à 7,2 millions de GBP, car elle a subi des dépréciations du goodwill et des actifs du droit d'utilisation de 2,5 millions de GBP en 2022, contre seulement 610 000 GBP en 2021. Pour l'avenir, Various Eateries note les perspectives incertaines des pressions inflationnistes et la menace permanente de l'impact négatif des grèves de trains, mais se dit confiant de réaliser une autre année de progrès en 2023.

Benchmark Holdings PLC - Société de biotechnologie aquacole basée dans le West Sussex, en Angleterre - Déclare que le revenu du premier trimestre clos en décembre s'élève à 54,5 millions de livres sterling, soit une hausse de 36 % par rapport aux 40,0 millions de livres sterling de l'année précédente. La division génétique a enregistré une forte croissance des revenus de 41%, grâce à "l'augmentation des ventes d'œufs de saumon et des revenus de récolte". Passage d'une perte de 3,7 millions de livres sterling à un bénéfice avant impôt de 100 000 livres sterling, la perte d'exploitation passant de 1,5 million de livres sterling à 122 000 livres sterling grâce à un revenu financier plus élevé de 7,5 millions de livres sterling, contre 119 000 livres sterling seulement un an plus tôt. Note des perspectives "encourageantes" pour l'exercice 2023.

Inland Homes PLC - Développeur de sites industriels, constructeur de maisons et spécialiste de la régénération, basé à Buckinghamshire, Angleterre - Reporte à mars la publication des résultats de l'exercice clos le 30 septembre. En août, Inland nomme PricewaterhouseCoopers LLP comme nouveaux vérificateurs. Tous deux conviennent qu'ils ont besoin de temps supplémentaire pour finaliser les comptes et les procédures d'audit connexes.

MGC Pharmaceuticals Ltd - société de cannabis médicinal basée à Perth, en Australie - rapporte des revenus de 2,7 millions de dollars australiens, ou 1,5 million de livres sterling pour les six mois se terminant le 31 décembre, en légère hausse par rapport aux 2,6 millions de dollars australiens de l'année précédente. Les ventes d'ArtemiCTM au cours de la période s'élèvent à 1,50 million AUD, soit 57 % du revenu total. La perte avant impôts, cependant, s'élargit à 11,1 millions AUD, contre 8,1 millions AUD, car les dépenses administratives augmentent à 7,6 millions AUD, contre 4,9 millions AUD l'année précédente. Les frais de dépréciation s'élèvent à 3,1 millions de dollars australiens contre 224 134 dollars australiens.

