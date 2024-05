Kiwi Property Group Limited est une société immobilière basée en Nouvelle-Zélande. La principale activité de la société est d'investir dans l'immobilier néo-zélandais. La société possède et gère un portefeuille immobilier composé d'immeubles à usage mixte, de commerces et de bureaux en Nouvelle-Zélande. Son objectif est de fournir aux investisseurs un investissement fiable dans l'immobilier néo-zélandais grâce à la détention et à la gestion active d'un portefeuille diversifié. La société opère à travers trois segments : Immeubles à usage mixte, Immeubles de bureaux et Autres. Les propriétés à usage mixte de la société comprennent Sylvia Park Precinct, Sylvia Park Lifestyle, LynnMall et The Base. Son portefeuille de bureaux comprend Vero Centre, ASB North Wharf, The Aurora Centre et 44 The Terrace. Son autre portefeuille comprend Westgate Lifestyle, The Plaza, d'autres propriétés et des terrains à aménager. Ses filiales comprennent Kiwi Property Centre Place Limited, Kiwi Property Holdings Limited, Kiwi Property Holdings No. 2 Limited, Kiwi Property Holdings No. 3 Limited, etc.

Secteur Développement et opérations immobilières