Les exportations de septembre de la Corée du Sud augmentent au rythme le plus lent depuis presque deux ans

Les exportations de la Corée du Sud ont augmenté au rythme le plus lent depuis près de deux ans en septembre, le ralentissement de la demande mondiale exerçant une pression sur l'économie dépendante du commerce.

Les expéditions à l'étranger ont augmenté de 2,8 % en septembre, manquant les 2,9 % prévus par un sondage Reuters auprès des analystes et constituant la plus faible expansion depuis octobre 2020.

La quatrième plus grande économie d'Asie a vu la croissance des exportations tomber à un seul chiffre depuis juin, car les ralentissements aux États-Unis, en Europe et en Chine ont freiné la demande de produits coréens.

Les données sur les expéditions de la Corée fournissent un premier bilan de santé du commerce mondial, car ses fabricants de puces électroniques et de voitures importent des quantités massives de matières premières et de composants et sont à cheval sur une grande partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Avec les craintes croissantes d'une récession mondiale, les exportations de l'Asie devraient encore s'affaiblir dans les mois à venir.

"Les exportations coréennes souffriront davantage de la faiblesse de la demande extérieure et des effets de base, et la croissance relativement plus forte des importations creusera davantage le déficit commercial", a déclaré Yu-mi Kim, analyste chez Kiwoom Securities.

Les importations ont fait un bond de 18,6 %, ce qui est mieux que l'expansion de 16,4 % attendue dans l'enquête, mais qui ralentit par rapport à un gain de 28,2 % en août.

Cela a porté la balance commerciale à un déficit de 3,77 milliards de dollars, marquant un sixième mois consécutif dans le rouge.

Les exportations de semi-conducteurs ont diminué de 5,7 % en septembre par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations d'acier ont baissé de 21,1 %. Les exportations d'automobiles, cependant, ont augmenté de 34,7 %.

Par destination, les expéditions vers les États-Unis ont augmenté de 16,0 %, mais celles vers la Chine et l'Union européenne ont diminué de 6,5 % et de 0,7 %, respectivement. (Reportage de Cynthia Kim ; édition de Sandra Maler)