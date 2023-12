KKO INTERNATIONAL exploite - dans le cadre de sa filiale SOLEA - l'une des plus grandes plantations de cacao au monde, basée en Côte d'Ivoire. Le Groupe allie les pratiques innovantes d'une agriculture durable et un mode de fonctionnement écologiquement et socialement responsable, qui en font un modèle économique unique dans le secteur, capable d'assurer la qualité et la traçabilité de la fève.

