2. SOLEA : UNE PRODUCTION DE FEVES PREMIUM ET TRAÇABLES

KKO INTERNATIONAL est une société anonyme de droit français enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET 841 862 287 00015 dont le siège social est situé 9, avenue Bugeaud à Paris (75116) : la Société.

Nous visons prioritairement la qualité. Notre positionnement : une petite entreprise agile et réactive, où l'acheteur s'adresse directement à l'équipe de direction, qui répond à ses besoins.

Émergence d'un label reconnu et porteur « haut de gamme »

Transformation intégrée, avec des produits standard et premium

Techniques innovantes et durables

Les spécificités de notre modèle : production de fèves de cacao de haute qualité entièrement traçables, récoltes stimulées par l'irrigation, le greffage et l'utilisation d'engrais organiques.

Nos politiques sont publiées sur notre site web pour assurer la transparence et un meilleur dialogue.

En 2022, nous avons mis en place les systèmes de gestion environnementale et sociale (ESMS), afin d'établir la clarté des rôles et des responsabilités dans la supervision de toutes les questions ESG : stratégie, priorités, progrès, risques et opportunités.

Afin de rester fidèles à notre éthique, nous avons mis en place des politiques et des procédures pour agir de manière responsable dans l'ensemble de nos activités. Le conseil d'administration de la Société supervise nos stratégies, y compris notre stratégie ESG, en collaboration avec les équipes locales chargées du développement durable en Côte d'Ivoire.

La rémunération de nos employés est alignée sur la médiane du pays dans le secteur et, dans l'ensemble, nous n'enregistrons pas d'écarts significatifs entre les sexes.

Nous continuons à revoir nos process internes afin de réduire le risque de partialité ou de discrimination à tous les stades (recrutement, gestion des performances, possibilités d'apprentissage et de développement, reconnaissance, récompense, et planification des successions).

5. Diversité et intégration : Nous visons à instaurer une culture professionnelle diversifiée favorisant l'intégration, où tous les employés se sentent bienvenus et appréciés, et bénéficient de chances égales.

Le code des fournisseurs définit nos exigences et nos attentes minimales, et chaque fournisseur doit le reconnaître comme condition pour travailler avec SOLEA et SHOKKO.

La santé et la sécurité sont prioritaires

L'environnement de travail et les conditions sociales sont conformes aux normes internationales.

Celui-ci comporte plusieurs points qui s'appliquent à tous nos fournisseurs : Les activités sont menées dans le respect de la loi et de l'intégrité :

Notre approche stricte en matière de diligence exige que les fournisseurs adhèrent à notre code de conduite. Nos fournisseurs s'approvisionnent en matières premières auprès d'une multitude de petits exploitants agricoles et nous attendons d'eux qu'ils soutiennent nos engagements en faisant preuve de transparence quant à leurs propres activités et à celles de leurs chaînes d'approvisionnement.

et à mettre en œuvre des actions correctives efficaces.

Le responsable des ressources humaines organise régulièrement des formations et des discussions avec les représentants des travailleurs afin de les aider à identifier les causes profondes des

Assurer un recrutement responsable et prévenir le travail forcé :

d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)

Depuis le début du projet, nous avons progressé dans un contexte difficile (culturel, rural). Nous continuons à développer nos objectifs : la représentation des femmes aux postes de direction, la promotion d'une culture diversifiée sur le lieu de travail et le niveau d'inclusion des différentes générations.

indépendants, appliquent les règles et réglementations locales, participent à des forums réguliers avec la direction et le département des ressources humaines afin de promouvoir le dialogue et favoriser l'adoption des meilleures pratiques.

Mécanismes de réclamation : Nous reconnaissons l'importance d'un engagement direct avec les travailleurs et les communautés sur leur expérience. Les mécanismes de réclamation respectent l'anonymat notamment lorsqu'il s'agit d'un retour d'information sur les salaires, la discrimination et le harcèlement.

8. Santé, sécurité et bien-être : Une politique proactive protège et améliore continuellement la santé, la sécurité et le bien-être des personnes associées à notre entreprise. Nos politiques de bien-être des travailleurs s'appliquent à tous les niveaux, à toutes les personnes impliquées, y compris les sous-traitants externes dans la plantation, la chocolaterie. Notre engagement vise le bien-être à court et à long terme.

La responsabilité de la santé, de la sécurité et du bien-être de nos employés et de nos partenaires incombe en dernier ressort au responsable hiérarchique concerné, soutenu et conseillé par notre service des ressources humaines en association avec les centres de santé proches du lieu de travail.

Le département RH a la responsabilité globale de la santé et de la sécurité des travailleurs (employés et non-employés) sur tous les sites de travail. Les politiques sont appliquées après discussion et consensus avec le comité CHSCT.

Le directeur des ressources humaines rend compte directement à la direction générale. Il est chargé de :

s'assurer qu'il existe une politique écrite et des dispositions en matière de santé, de sécurité et de bien-être, et chercher à obtenir l'assurance que ces dispositions sont en place et fonctionnent.

bien-être, et chercher à obtenir l'assurance que ces dispositions sont en place et fonctionnent. s'assurer que la prise de décision est conforme à la législation nationale en matière de santé et de sécurité, à la présente politique mis en place.

s'assurer de la préservation, du développement, de la promotion et de l'amélioration continue de notre approche en matière de santé et de sécurité.

Nous avons nommé une équipe de supervision comprenant un comité CHSCT dédié et le responsable de la gestion des ressources humaines.

Notre nouveau programme de formation comprendra des ateliers sur des sujets pertinents liés à la sécurité et au bien-être sur le lieu de travail, ce qui encouragera les équipes à

