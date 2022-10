KKO International : Compte rendu semestriel 30 juin 2022

Compte rendu semestriel 30 juin 2022

RESULTATS SEMESTRIELS 2022

Paris, le 31.10.2022 - KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 - ALKKO - PEA-PME) : KKO International présente aujourd'hui ses résultats semestriels clos au 30 juin 2022 et arrêtés par le Conseil d'administration du 26 octobre 2022.

UNE ANNEE DE TRANSITION

Depuis plus de 8 ans, KKO INTERNATIONAL a eu comme objectif de mettre en place, en Côte d'Ivoire, une plantation de cacao, désormais mature et de créer ainsi une chaîne d'approvisionnement en cacao durable et entièrement traçable. Cet objectif a été atteint et a constitué la première phase de notre développement.

La deuxième phase du projet, générée par l'aménagement d'une usine à Abidjan, consiste à transformer les fèves de cacao en chocolat.

L'année 2022 - année de transition - a permis de signer un premier contrat important avec un client européen majeur - numéro un dans son pays - pour la fourniture de masse de cacao.

En 2023, grâce, notamment aux nouveaux investissements prévus dans l'année, il est prévu de poursuivre l'activité de transformation en doublant le tonnage de l'usine. Des clients potentiels locaux et internationaux se sont déjà positionnés comme acheteurs. Les futures capacités du Groupe nous permettrons de répondrent à ces demandes.

« Dans le monde post-COVID d'aujourd'hui, la consommation de chocolat suit une courbe ascendante. Nous sommes ravis de la performance de notre usine de transformation de chocolat sur le premier semestre 2022. En 2023, nous élargirons à la fois notre clientèle et le portefeuille de produits aux plus hauts standards en termes de qualité. » - Jacques-Antoine de GEFFRIER

Au cours de ce premier semestre, dans le cadre de notre offre Bean-To-Bar, nous avons sélectionné des fournisseurs de grande qualité et, malgré de nombreuses difficultés de logistique et notamment de transport post-Covid, nous avons pu honorer l'essentiel de nos livraisons.

La production de fèves Tree to bar « maison » sera réservée aux produits premiun des futures productions..

FINANCEMENTS

La filiale ivoirienne est en phase finale de structuration d'une émission d'Emprunt Obligataire sur le marché ivoirien, afin d'assurer le développement de la filière transformation en complément d'une prochaine augmentation de capital. Les futurs souscripteurs à l'émission ci-dessus ont été sélectionnés parmi des institutionnels coutumiers de l'Afrique, avec un fort penchant pour les investissement durables.

PARTENARIATS BEAN TO BAR

Afin d'assurer un approvisionnement en fèves de qualité pour la gamme Bean-To-Bar, nous avons recherché des partenaires de confiance et, pour y parvenir, notre filiale SHOKKO s'est associée à AFINCAP (afincap.com), une plateforme ivoirienne de financement de la chaîne d'approvisionnement spécialisée dans l'agriculture et l'investissement à impact en Afrique. Fondée par de jeunes entrepreneurs ivoiriens, Afincap fournit à SHOKKO des fèves, en utilisant des modèles de production traçable et de qualité.

PROTOCOLE AGRICOLE CIRCULAIRE

Depuis que nous avons été témoins de l'impact économique et social de la pandémie Covid-19, il est devenu de plus en plus évident qu'il existe une insécurité croissante quant à la capacité de se procurer des engrais par le biais de chaînes d'approvisionnement distantes et complexes. Les plantations de notre société ont accéléré leurs efforts pour assurer notre autosuffisance grâce à l'adoption de systèmes agricoles circulaires durables. Parmi les méthodes innovantes, nous avons mis en place, in situ, la transformation des biodéchets en engrais organiques.

MISE A JOUR SUR LE PROCESS DE CERTIFICATION RAINFOREST

Au cours du second semestre 2021, nous avions décidé de renouveler notre certification RAINFOREST Alliance. Un enregistrement a été initié sur la nouvelle plateforme Rainforest MultiTrace. Il est prévu que l'audit sera réalisé sur site début 2023, en vue de l'obtention de la certification mi 2023.

AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (ESDD)

Une due diligence environnementale et sociale détaillée a été réalisée sur les plantations et la chocolaterie du groupe par un cabinet de conseil de premier plan. Celui-ci est spécialisé en développement durable sur les marchés émergents. Il aide les entreprises à optimiser leur valeur en améliorant leurs performances E&S. La due diligence a validé l'efficacité de nos process et contrôles ainsi que l'adhésion à nos objectifs sociaux et environnementaux.

SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (SGES)

Au premier semestre 2022, SOLEA et SHOKKO, toutes deux filiales de KKO, ont élaboré des systèmes complets de gestion environnementale et sociale (SGES). L'objectif est de présenter un manuel lisible et accessible et d'intégrer les préoccupations environnementales et sociales dans la gestion de notre filière cacao. Ainsi, pourront être efficacement réduits les impacts negatives sur l'environnement, le personnel et les communautés riveraines.

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

KKO International a déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), son rapport financier semestriel pour l'exercice 1er janvier 2022/30 juin 2022.

Ce document est tenu à disposition du public et peut être consulté sur le site Internet de la Société dans la rubrique « kko-international.com/investisseurs/rapport-financiers ».

