Déclaration de Basile TCHAKOUNTE « Le Fonds African de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) exprime toute sa reconnaissance aux différents acteurs qui n'ont menagé aucun effort pour la réussite de ce projet très innovant et se félicite de l'avoir accompagné avec sa garantie, qui a permis de mobiliser les ressources. Le FAGACE marque une fois de plus sa volonté renouvelée de continuer à accompagner le développement des activités de SHOKKO en Côte d'Ivoire et dans les autres pays membres »

