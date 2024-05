Les éléments d'infrastructure comprennent un bâtiment scolaire entièrement meublé et équipé de deux salles de classe, des latrines séparées pour les garçons et les filles, une appatam pour la communauté ainsi qu'une aire de jeux et un jardin qui seront entièrement plantés par l'équipe biodiversité de KKO International à partir d'arbres indigènes. Il est prévu d'ajouter des panneaux solaires pour l'éclairage et l'eau potable, ainsi qu'une unité d'hébergement pour les enseignants.

