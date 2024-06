Certains propriétaires de Colonial Pipeline envisagent de céder leurs participations, en espérant qu'elles puissent atteindre des prix qui valoriseraient le plus grand système de transport de carburant des États-Unis à plus de 10 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

L'augmentation de la consommation d'énergie aux États-Unis a entraîné une hausse de la demande de capacité des oléoducs et gazoducs. Toute transaction permettrait de tester la valeur de l'entreprise trois ans après qu'une cyberattaque majeure a perturbé ses activités.

Le fonds de pension canadien Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a commencé à travailler sur la vente de sa participation de 16,6 % dans Colonial, tandis que trois copropriétaires qui représentent collectivement 55,3 % du capital de Colonial discutent de l'opportunité de faire de même, ont indiqué les sources.

Ces trois parties sont la major pétrolière Shell et les sociétés d'investissement IFM Investors et KKR, ont ajouté les sources. Les fonds d'infrastructure, les fonds de pension publics et les fonds souverains figurent parmi les acheteurs potentiels, selon les sources.

Une filiale de Koch Industries, l'autre copropriétaire, a indiqué qu'elle envisageait de conserver sa participation de 28,1 % dans Colonial, a déclaré l'une des sources.

Les sources ont précisé qu'aucune transaction n'était certaine et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Un porte-parole de Colonial a adressé toutes les questions relatives à la propriété à ses propriétaires. CDPQ et KKR se sont refusés à tout commentaire. IFM, Koch et Shell n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le réseau de pipelines de Colonial s'étend sur plus de 5 500 miles, de Houston au Texas jusqu'au port de New York. Il transporte quotidiennement 100 millions de gallons de carburant, dont de l'essence, du kérosène, du diesel et du fioul domestique, selon son site web.

L'oléoduc offre la voie la moins coûteuse pour acheminer des produits depuis les centres de production à faible coût situés près de la côte du Golfe vers les marchés du Sud-Est et de la côte Est, a indiqué l'agence de notation Fitch dans une note publiée le mois dernier.

En 2021, un piratage informatique a provoqué une fermeture de plusieurs jours de l'oléoduc de Colonial, perturbant l'approvisionnement en carburant de milliers de stations-service et d'aéroports.

Colonial n'avait pas planifié et préparé une opération manuelle de redémarrage et d'arrêt, ce qui a exacerbé les retombées, a constaté à l'époque l'administration de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses du ministère américain des transports.

CDPQ a acheté sa participation dans Colonial pour 850 millions de dollars en 2012 à ConocoPhillips. IFM et KKR ont acquis leurs participations respectives de 15,8 % et 23,4 % en 2007 et 2010.

Shell a consolidé ses 16,13 % en une seule participation en 2019, tandis que Koch détient sa position actuelle depuis 2003.

Les pipelines d'énergie nord-américains sont devenus des valeurs prisées au cours des deux dernières années en raison de la croissance de la production d'énergie aux États-Unis et de la difficulté d'obtenir des permis et de construire de nouvelles lignes. Cette situation a entraîné une intensification des transactions dans le secteur. (Reportage de David French à New York ; Rédaction de David Gregorio)