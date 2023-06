KKR India transfère Kumar à Singapour pour diriger l'activité de capital-investissement en Asie du Sud-Est -sources

Prashant Kumar, qui travaille pour KKR à Mumbai depuis 2018, déménagera à Singapour et prendra ses nouvelles fonctions en juillet, a déclaré l'une des sources.

Kumar travaillera avec Ashish Shastry, un associé qui dirige l'Asie du Sud-Est et codirige l'activité de capital-investissement de la firme en Asie-Pacifique.

Un porte-parole de KKR s'est refusé à tout commentaire.

M. Kumar, ancien élève de la Wharton School et de l'Indian Institute of Technology, a investi dans des entreprises indiennes, dont le fabricant de déodorants Vini Cosmetics et le fabricant de médicaments JB Chemicals.

L'arrivée de M. Kumar intervient alors que KKR a renforcé son leadership indien ces dernières années. Elle a embauché Gaurav Trehan de la société de rachat TPG Inc en 2020 pour diriger ses activités en Inde.

Le mois dernier, KKR a également engagé l'ancien collègue de Trehan, Akshay Tanna, de TPG, en tant qu'associé de son équipe indienne de capital-investissement, a déclaré une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

Cette décision intervient alors que KKR renforce sa présence en Inde et en Asie du Sud-Est. Elle a levé 15 milliards de dollars pour son quatrième fonds de capital-investissement axé sur l'Asie-Pacifique en 2021, l'un des plus importants de la région pour cette catégorie d'actifs.

KKR investit en Asie du Sud-Est depuis 2005 et a ouvert son bureau de Singapour en 2012. Ses investissements dans la région comprennent le capital-investissement, l'immobilier, le crédit et les infrastructures.

En mars, la plateforme de tours de télécommunications Frontier Tower Associations, soutenue par KKR, a acheté plus de 100 tours de télécommunications aux Philippines au groupe à large bande PLDT pour 220 millions de dollars.

Reuters a rapporté la semaine dernière que la chaîne d'hôpitaux Aster DM Healthcare et ses conseillers avaient pris contact avec KKR pour discuter d'une cession de participation.