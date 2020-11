KKR : a annoncé la nomination de Jim Rowan

11/11/2020 | 10:12

La société d'investissement KKR a annoncé aujourd'hui la nomination de Jim Rowan, ancien directeur général de Dyson au poste de conseiller principal de l'équipe de KKR chargée des fonds d'investissement privés en Asie.



Jim Rowan apporte plus de trois décennies d'expérience mondiale dans les secteurs de la consommation et de la technologie. Il a dirigé Dyson en tant que DG entre 2017 et 2020, période durant laquelle il a accéléré la stratégie du commerce électronique de l'entreprise et a considérablement augmenté sa part de marché dans le monde.



Jim Rowan a rejoint Dyson en 2012 en tant que directeur de l'exploitation, gérant les principaux aspects des fonctions opérationnelles et des activités de recherche et développement.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.