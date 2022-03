KKR : a finalisé l' acquisition de CyrusOne

CyrusOne a annoncé la finalisation de son acquisition par des fonds gérés par KKR et Global Infrastructure Partners (GIP) dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 15 milliards de dollars, y compris la prise en charge de la dette.



'Nous voyons des opportunités significatives à venir pour CyrusOne, qui pourra s'appuyer sur sa position de leader du marché et ses résultats impressionnants en matière de fourniture de solutions de centres de données de pointe dans le monde entier, à un moment où le monde en dépend de plus en plus, à un rythme rapide', a déclaré Waldemar Szlezak, partenaire chez KKR.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.