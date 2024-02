KKR : a renoué avec les bénéfices en 2023

KKR publie un chiffre d'affaires de 4,42 Mds$ au titre du 4e trimestre 2023, en hausse de 75% par rapport à la même période un an plus tôt (2,52 Mds$).



L'activité de gestion d'actifs atteint en effet 1,56 Md$, ayant plus que doublé par rapport au 4e trimestre 2022 (693 M$), tandis que les revenus issus de l'activité assurance ont atteint 2,86 Mds$ contre 1,83 Md$ un an plus tôt.



Le bénéfice trimestriel total des placements (gestion d'actifs) atteint 1506 M$ contre seulement 5,3 M$ un an plus tôt, pour un bénéfice net part du groupe de 1040 M$, contre 121 M$ au 4e trimestre 2022.



KKR enregistre ainsi un BPA dilué de 1,18$ au 4e trimestre, contre 0,14$ un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, KKR enregistre un bénéfice net part du groupe de 3680 M$, loin de la perte de 590 M$ enregistrée en 2022, soit un BPA 2023 de 4,24$ contre -0,79$ un an plus tôt.





