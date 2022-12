KKR : acquiert Clinisupplies pour soutenir sa croissance

KKR annonce aujourd'hui l'acquisition de Clinisupplies, un leader du marché des produits de soins au Royaume-Uni. L'équipe de direction de Clinisupplies continuera à détenir une position minoritaire.Clinisupplies est un fabricant et distributeur britannique de produits de soins de continence, notamment de dispositifs de collecte urinaire et de cathéters.Claus Bjerre, conseiller principal de KKR, ancien président-directeur général d'Atos Medical AB et ancien président, Amérique du Nord, de Coloplast, sera président du conseil d'administration de Clinisupplies.Douglas Le Fort, qui apporte plus de 20 ans d'expérience en tant que cadre supérieur, notamment en tant que membre du comité exécutif du groupe ConvaTec, rejoindra également le conseil d'administration.Paul Cook, directeur général de Clinisupplies, a déclaré : ' Cette transaction représente une opportunité de croissance cruciale pour l'entreprise. Grâce au réseau de KKR et à sa connaissance du marché, nous serons en mesure de développer de nouveaux produits et de nouvelles zones géographiques. 'Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.