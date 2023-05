KKR affiche une baisse de 26 % de son bénéfice au premier trimestre, tout en dépassant les attentes

KKR et d'autres sociétés de capital-investissement ont liquidé moins d'investissements au cours du trimestre, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés financiers ayant pesé sur les transactions.

Le bénéfice distribuable après impôt, qui représente les liquidités disponibles pour verser des dividendes aux actionnaires, est tombé à 719,3 millions de dollars, contre 974 millions de dollars l'année précédente. Cela s'est traduit par un bénéfice distribuable après impôt de 81 cents par action, ce qui a dépassé l'estimation moyenne des analystes de 74 cents par action, selon les données de Refinitiv.

KKR a déclaré que son bénéfice provenant de la vente d'actifs a chuté de 70 % pour atteindre 172,7 millions de dollars. Ce résultat est conforme à celui de ses pairs, Blackstone Inc et Carlyle Group Inc, qui ont également fait état d'un ralentissement des cessions d'actifs au premier trimestre.

Les frais de transaction de la division des marchés de capitaux de KKR ont chuté de plus de 60 % pour atteindre 102 millions de dollars, en raison de la diminution du nombre d'opérations réalisées par les sociétés de son portefeuille.

KKR a fait état d'une croissance de 18 % des frais de gestion, qui ont atteint 738,2 millions de dollars, contre 624,9 millions de dollars un an plus tôt, l'entreprise ayant accumulé davantage d'actifs. Les revenus de KKR provenant de l'investissement des actifs de sa franchise d'assurance, le fournisseur de rentes Global Atlantic, ont augmenté de 43 % pour atteindre 205,1 millions de dollars.

En ce qui concerne les performances trimestrielles de ses fonds, KKR a déclaré que son portefeuille de capital-investissement avait gagné 2 %, que les fonds d'infrastructure avaient augmenté de 7 %, que les fonds de crédit à effet de levier avaient progressé de 4 %, tandis que les fonds immobiliers opportunistes avaient baissé de 3 %. À titre de comparaison, les fonds de capital-investissement de Blackstone et de Carlyle se sont appréciés respectivement de 2,8 % et de 1 %.

Selon les principes comptables généralement admis, KKR a enregistré un bénéfice net de 322,7 millions de dollars au premier trimestre, grâce à la forte croissance des recettes provenant de ses activités d'assurance et de gestion d'actifs. Ce chiffre est à comparer à une perte nette d'environ 10 millions de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente.

KKR a levé 12 milliards de dollars de nouveaux capitaux et réalisé 10 milliards de dollars de nouveaux investissements au cours du premier trimestre. Elle a déclaré un dividende de 16,5 cents par action.