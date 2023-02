KKR : deux nominations à l'activité Private Equity

KKR a annoncé que Pete Stavros et Nate Taylor ont été nommés co-directeurs mondiaux de l'activité Private Equity de KKR.



Depuis 2019, Stavros et Taylor ont occupé les fonctions de co-responsables de l'activité Private Equity dans les Amériques.



L'activité Private Equity de KKR a presque doublé en termes d'actifs sous gestion depuis 2019. Au 31 décembre 2022, l'activité Private Equity qui porte sur 165 milliards de dollars comprend environ 300 professionnels de l'investissement qui s'occupent d'un portefeuille de plus de 200 entreprises.



