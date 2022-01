KKR : investissement de 4 Mds$ dans le secteur de la santé

KKR a annoncé aujourd'hui la clôture finale du KKR Health Care Strategic Growth Fund II, un fonds de 4,0 milliards de dollars consacré aux opportunités d'investissement en actions de croissance dans le secteur des soins de la santé, principalement en Amérique du Nord et en Europe.



HCSG II visera à générer des rendements élevés pour les clients en investissant dans des entreprises de soins de santé innovantes, dotées de produits et de services éprouvés, qui cherchent un partenaire pour les commercialiser.



Avec une approche de portefeuille diversifiée, HCSG II se concentrera sur les sous-secteurs de la biopharmacie, des dispositifs médicaux, des services de soins de santé, des outils/diagnostics des sciences de la vie et des technologies de l'information en matière de soins de santé.



'Aujourd'hui plus que jamais, il existe une demande importante à la fois de produits et de services innovants dans le secteur des soins de santé et d'un partenaire financier expérimenté et flexible pour investir dans leur croissance ', a déclaré Ali Satvat, associé, responsable mondial de la croissance stratégique des soins de santé et coresponsable de l'Americas Health Care Private Equity chez KKR.



