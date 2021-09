KKR : investissement de 40 M$ dans Jet Edge International

KKR annonce un investissement de 40 millions de dollars dans Jet Edge International, un leader mondial de l'aviation privée.



Cet investissement fait suite à l'investissement de crédit de 150 millions de dollars de KKR dans la société, annoncé plus tôt cette année. Le nouvel investissement soutiendra l'expansion rapide de sa flotte.



'À une époque où l'industrie de l'aviation privée connaît une demande historiquement élevée, l'équipe de Jet Edge continue de nous impressionner par ses solutions innovantes et par sa solide exécution opérationnelle.' a déclaré Dan Pietrzak, partenaire chez KKR.



