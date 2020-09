KKR : l'UE autorise le rachat d'Axel Springer avec CCPIB

08/09/2020 | 12:19

La Commission autorise l'acquisition du contrôle conjoint d'Axel Springer par le CCPIB (l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada) et KKR.



La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de la société allemande Axel Springer par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CCPIB) et KKR aux États-Unis.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence dans les domaines où les activités des sociétés se chevauchent.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.



