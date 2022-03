KKR : le conseil de TIM décide de poursuivre les discussions

Telecom Italia (TIM) a annoncé que le conseil d'administration s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Salvatore Rossi pour évaluer et décider des prochaines étapes à suivre concernant l'expression d'intérêt indicative et non contraignante adressée par KKR.



Au cours de la réunion d'aujourd'hui, le Conseil a examiné les résultats de l'analyse de l'expression indicative effectuée par ses conseillers financiers.



Le conseil d'administration a délibéré à l'unanimité de mandater le président et le directeur général pour entamer des discussions formelles avec KKR, au-delà de celles déjà menées par les conseillers, afin de maximiser la valeur pour l'actionnaire également par rapport à d'autres parties potentiellement intéressées.



