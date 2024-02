La société d'investissement mondiale KKR & Co a déclaré mercredi avoir levé 6,4 milliards de dollars pour son fonds axé sur les investissements dans les infrastructures et l'énergie dans la région Asie-Pacifique, qui connaît une croissance rapide.

KKR, dont le siège est à New York, a déclaré que ce fonds était le plus grand fonds d'infrastructure pan-régional à avoir été levé pour l'Asie-Pacifique.

"Alors que l'Asie représente plus de 60 % de la croissance mondiale, grâce à l'augmentation de la consommation intérieure et de la productivité, à l'urbanisation rapide et à l'émergence d'une énorme classe moyenne, le besoin de nouvelles infrastructures et de sources d'énergie durables va continuer à s'accélérer", a déclaré Hardik Shah, partenaire de l'équipe Infrastructure de KKR basée à Mumbai, dans le communiqué.

KKR a déclaré que le fonds a reçu un fort soutien de la part d'investisseurs mondiaux nouveaux et existants, notamment des fonds de pension publics et privés, des fonds souverains, des compagnies d'assurance, des fonds de dotation et des gestionnaires d'actifs.

Le mandat du fonds couvre des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'électricité et les services publics, l'eau et les eaux usées, l'infrastructure numérique et les transports, selon KKR.

Il a ajouté qu'il avait déjà investi ou engagé plus de la moitié de son capital du fonds dans une dizaine d'investissements.

KKR a créé son équipe et sa stratégie d'infrastructure mondiale en 2008 et gère aujourd'hui quelque 56 milliards de dollars d'actifs dans plus de 80 investissements d'infrastructure à l'échelle mondiale.

En Asie-Pacifique, KKR a connu une croissance organique pour atteindre quelque 13 milliards de dollars d'actifs sous gestion depuis sa création en 2019, selon le communiqué.

En 2021, KKR a levé 3,9 milliards de dollars dans son premier fonds d'infrastructure dédié à l'Asie-Pacifique, KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSp, qui était alors le plus grand fonds panrégional dédié à l'Asie.

"L'infrastructure est un pilier essentiel de la stratégie mondiale et régionale de KKR", a déclaré David Luboff, co-responsable de KKR Asia Pacific et responsable de l'infrastructure Asie-Pacifique chez KKR.