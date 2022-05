KKR lève plus d'un milliard de dollars pour son premier fonds de crédit asiatique

KKR a levé 1,1 Md$ dans son premier fonds de crédit asiatique qui fournit un financement par emprunt aux entreprises, marquant ce que la société américaine de capital-investissement a déclaré être l'une des plus grandes levées de fonds de ce type en Asie-Pacifique. KKR a déclaré mercredi dans un communiqué que l'Asia Credit Opportunities Fund, qui a vu sa clôture finale, a reçu un fort soutien de la part des investisseurs, notamment des fonds souverains, des assureurs et des groupes d'investissement privés.

Les fonds de crédit privés ont gagné en popularité en Asie ces dernières années, les entreprises ayant recours à des sources de financement alternatives, même si les banques représentent toujours la majeure partie du financement. Les investisseurs sont attirés par les fonds de crédit en raison des rendements potentiellement plus élevés.

"Il existe un déséquilibre dans les financements disponibles pour les entreprises asiatiques à un moment où la croissance et la prospérité de la région ont alimenté une énorme demande de solutions de financement plus flexibles de la part des emprunteurs qui cherchent à saisir les opportunités", a déclaré Brian Dillard, responsable du crédit Asie chez KKR.

KKR a investi plus de 100 millions de dollars aux côtés d'investisseurs externes par le biais de son bilan et des engagements de ses employés.

Le fonds a pour objectif d'investir principalement dans des "crédits performants d'origine privée" et d'exploiter les opportunités à travers trois thèmes d'investissement principaux, notamment les prêts aux entreprises de premier rang et unitranche, les prêts aux entreprises subordonnés et les investissements de financement basés sur des actifs.

KKR a déclaré avoir réalisé 14 investissements de crédit en Asie-Pacifique depuis 2019, pour un total de 2,4 milliards de dollars, y compris des financements d'acquisition et des financements de capital sur mesure pour les entreprises et les sponsors financiers. Une douzaine d'entre eux provenaient du dernier fonds. Depuis l'établissement de sa présence en Asie-Pacifique en 2005, KKR compte désormais environ 300 conseillers et cadres supérieurs dans la région, dont une dizaine de spécialistes du crédit dédiés. KKR gère environ 184 milliards de dollars d'actifs de crédit à l'échelle mondiale.

De grands fonds de capital-investissement et des sociétés d'investissement ont également lancé des fonds de crédit dédiés à l'Asie, certains d'entre eux se concentrant sur les opportunités en difficulté.