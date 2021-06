KKR : Ajay Kavan rejoint KKR en tant que conseiller principal pour l'Europe

KKR, une société d’investissement internationale de premier plan, annonce aujourd'hui la nomination d'Ajay Kavan au poste de conseiller principal pour l'Europe, avec effet immédiat. Basé à Londres, M. Kavan développera les activités d'investissement paneuropéennes de KKR dans les entreprises technologiques et numériques et conseillera les sociétés de portefeuille de la société. Il axera plus particulièrement ses actions sur le secteur de l'Internet grand public dans les domaines de l'e-commerce et des offres D2C, ainsi que sur les entreprises mettant en œuvre des programmes de transformation numérique importants.

Dans son dernier rôle en tant que PDG de Matches Fashion, Ajay Kavan a accompagné l'entreprise pendant la pandémie, renforçant l'équipe de direction et optimisant l'expérience client, la technologie et la performance opérationnelle. Avant de rejoindre Matches, il a occupé divers postes de direction pendant neuf ans chez Amazon, notamment ceux de vice-président des projets spéciaux internationaux, vice-président d'Amazon Fresh International et vice-président des biens de consommation au Royaume-Uni. Il a aussi agi en tant que responsable du lancement d'Amazon Fresh en Europe et en Asie, de la mise en place de partenariats stratégiques avec les détaillants (notamment Morrisons au Royaume-Uni), du développement de son réseau de magasins à l’échelle internationale, de la direction des abonnements d'Amazon à travers l'Europe et du renforcement des activités d’Amazon dans de multiples domaines. Ajay, qui possède une expérience Internet de plus de 20 ans, a dirigé le déploiement de canaux en ligne et de systèmes multicanaux pour trois autres entreprises de commerce de détail avant Amazon. Auparavant, il a occupé les postes de directeur du marketing et de la stratégie et de directeur multicanal chez Home Retail Group plc et Kingfisher plc. Ajay est également vice-président d'In Kind Direct, une organisation caritative britannique qui distribue des biens de consommation à des œuvres caritatives du monde entier.

Les conseillers principaux de KKR apportent des compétences en leadership, le partage des connaissances et une connaissance approfondie de l'industrie. Ils contribuent à stimuler la création de valeur en fournissant des conseils et les pratiques exemplaires à adopter aux équipes d'investissement de KKR et aux dirigeants, ainsi qu’aux entrepreneurs et aux équipes de direction de ses sociétés de portefeuille. La nomination de M. Kavan fait suite à celles des conseillers principaux TMT (technologies, médias et télécommunications), Diego Piacentini en 2019 et Adam Warby en 2020.

Tim Franks, associé et responsable Consumer & Retail, région EMEA chez KKR, Jean-Pierre Saad, associé et responsable Technology, région EMEA chez KKR, et Philipp Schaelli, directeur Private Equity, région EMEA chez KKR, déclarent : « Grâce à des décennies d'expérience dans les domaines de la transformation numérique, de l’e-commerce et du développement de produits D2C, Ajay sera un atout exceptionnel pour nos dirigeants et nos équipes de direction de sociétés de portefeuille. Il rejoint l'entreprise à un moment intéressant pour la plateforme d'investissement technologique de KKR en Europe, car la numérisation est une priorité élevée dans l'agenda stratégique et opérationnel de toutes les entreprises. »

Ajay Kavan déclare : « KKR établit des relations solides avec les fondateurs et les équipes de direction et les aide avec succès à créer une valeur unique. KKR est très attachée à l’idée de poursuivre l'expansion de sa plateforme technologique et je suis ravi de collaborer avec l'équipe KKR et les dirigeants des sociétés de portefeuille. »

KKR a réalisé plus de 140 investissements de plus de 25 milliards de dollars dans des entreprises technologiques au cours de la dernière décennie. Depuis le début de l’année 2020, KKR a réalisé plus de 20 investissements technologiques, engageant plus de 5 milliards de dollars en fonds propres à travers le monde. Les principaux et récents investissements technologiques dans la région EMEA ont été effectués auprès d’entreprises comme Cegid, Exact, Devoteam et Zwift.

À propos de KKR

Société d’investissement internationale de premier plan, KKR propose des solutions de gestion d'actifs alternatifs, de marchés de capitaux et d'assurance. KKR a pour ambition de générer des rendements attractifs en adoptant une approche d’investissement mettant à l’honneur la patience et la rigueur, en faisant appel à des professionnels de renommée mondiale, et en stimulant la croissance de ses sociétés de portefeuille. KKR commandite des fonds qui investissent dans des capitaux propres, des actifs de crédit et réels, et dispose de partenaires stratégiques qui gèrent des fonds spéculatifs. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d'assurance-vie et de réassurance sous la direction de The Global Atlantic Financial Group. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds commandités et de filiales d'assurance. Pour plus d'informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), merci de vous rendre sur le site de KKR à l'adresse www.kkr.com et de nous suivre sur Twitter @KKR_Co.

