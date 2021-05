KKR : prend la majorité du capital de ERM

KKR annonce la signature d'un accord pour acquérir la majorité de la société ERM, la plus grande société de conseil en développement durable au monde.



KKR rachètera la participation dans la société à OMERS Private Equity et à Alberta Investment Management Corporation (AIMCo). L'équipe de direction et les partenaires d'ERM resteront des investisseurs minoritaires. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



La société soutient ses clients à tous les niveaux de leur organisation et en conseil, en mettant l'accent sur la durabilité et la mise en oeuvre des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).



ERM aide ses clients à élaborer leurs stratégies ESG, ainsi qu'à identifier et à résoudre leurs principaux problèmes de durabilité.



