KKR : réalise un investissement de 625 M$ dans Vini Cosmetics

KKR investit 625 millions de dollars US pour une participation majoritaire dans Vini Cosmetics. Vini Cosmetics est une société de produits de beauté et de soins personnels de marque de premier plan en Inde.



Fondée en 2010, la société fabrique, commercialise et distribue des déodorants, des cosmétiques et des articles de toilette à travers sa marque phare FOGG et d'autres marques largement reconnues, telles que OSSUM, GlamUp, et plusieurs autres.



Les cofondateurs continueront à détenir une participation importante dans Vini et à collaborer avec KKR pour la prochaine phase de croissance de la société. L'investisseur actuel, WestBridge Capital, acquerra une participation supplémentaire auprès du groupe des fondateurs afin d'augmenter sa participation dans Vini.



' Cet investissement témoigne de l'engagement continu de KKR à soutenir les champions indiens qui deviennent des leaders du secteur ' indique la direction.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.