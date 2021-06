KKR : renforce sa présence dans les pays nordiques avec un nouveau bureau à Stockholm

Le bureau de Stockholm officialise la présence de KKR dans les pays nordiques et représente un vecteur de croissance pour toutes les activités d'investissement de la région

KKR, une société d'investissement mondiale de premier plan, annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Stockholm, en Suède, s'appuyant sur ses solides succès d'investissement dans les pays nordiques et reflétant ses ambitions de croissance pour la région. Le bureau représentera toutes les plateformes d'investissement de KKR dans les pays nordiques, notamment celles dédiées au capital-investissement, aux infrastructures, à la croissance technologique et sanitaire, à l'impact, à l'immobilier et au crédit.

KKR a déjà fait ses preuves dans la région nordique, en gérant des capitaux à long terme pour le compte d'un nombre important d'investisseurs et en ayant investi avec succès un capital supérieur à 5 milliards d'euros au cours de plus de 22 transactions. Durant les deux dernières années, KKR a réalisé sept investissements dans les pays nordiques, notamment auprès de Söderberg & Partners, Sector Alarm, Wolt, Nordic Bioscience, Caruna, Avida ainsi qu’auprès d’une coentreprise immobilière résidentielle au Danemark.

Pour bon nombre de ces investissements, KKR a travaillé directement aux côtés des fondateurs ou des entreprises familiales concernés pour les soutenir dans leurs objectifs de croissance et a fourni un capital important pour les acquisitions de suivi. 79 % des investissements de KKR en Europe au cours de la dernière décennie ont été des investissements de ce type auprès de fondateurs ou d’entreprises familiales.

Johannes Huth, associé et responsable de la région EMEA chez KKR, ainsi que Philipp Freise, associé et coresponsable du capital-investissement en Europe chez KKR, déclarent : « Au cours des 20 dernières années, nous avons considérablement développé nos activités en Europe, procurant ainsi un accès à un réseau mondial unique et une forte valeur ajoutée aux entreprises locales. L'ouverture du bureau de Stockholm confirme une fois de plus notre engagement durable envers les pays nordiques et souligne la force et la singularité de KKR, qui associe une présence locale à la dimension internationale de son réseau et de ses ressources. »

Hans Arstad, directeur chez KKR et futur responsable du bureau de Stockholm, déclare : « Les pays nordiques sont au cœur de nos activités d'investissement en Europe. Nous continuerons à accompagner les entrepreneurs, les entreprises et les équipes de direction des pays nordiques avec un réseau mondial solide, une connaissance approfondie du secteur et une stratégie de croissance par acquisition précise. Nous axerons également nos actions plus précisément sur les investissements dans des entreprises proposant des solutions aux défis mondiaux en matière d'environnement et de développement durable, un domaine d'investissement clé pour l'entreprise. »

Carl Lithander, directeur général de KKR, Client and Partner Group, exercera également ses activités à Stockholm et continuera à diriger les activités de collecte de fonds et l'engagement après des investisseurs des pays nordiques pour la plateforme mondiale de KKR.

Le bureau de Stockholm de KKR est le neuvième en Europe et au Moyen-Orient, rejoignant ceux de Paris, Francfort, Madrid, Dublin, Luxembourg, Londres, Dubaï et Riyad. Les locaux du bureau de KKR à Stockholm seront situés à l’adresse suivante : Birger Jarlsgatan 15.

