KKR : va investir 95 M$ dans Lenskart en Inde

KKR va investir 95 millions de dollars US dans Lenskart par le biais d'une prise de participation secondaire. Lenskart est l'un des principaux détaillants de lunettes en Inde.



KKR cherchera à mettre à profit son expérience de travail avec des entreprises leaders dans le domaine de la technologie et de la lunetterie à l'échelle mondiale pour aider Lenskart à étendre sa présence en Inde, à faire évoluer ses opérations à l'étranger et à améliorer ses offres numériques.



Dans le cadre de la transaction, les investisseurs actuels TPG Growth et TR Capital, qui ont investi pour la première fois dans Lenskart fin 2014, céderont chacun une partie de leur participation dans la société.



