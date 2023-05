KKR : nomme Dan Pietrzak responsable du crédit privé

KKR a annoncé la nomination de Dan Pietrzak au poste de responsable mondial du crédit privé. Plus récemment, Dan Pietrzak a occupé le poste de co-responsable du crédit privé avec Matthieu Boulanger, qui quitte son poste pour poursuivre d'autres opportunités.



'Alors que les prêteurs traditionnels se retirent, les investisseurs en crédit privé à grande échelle ont une réelle opportunité de fournir des capitaux à des émetteurs de grande qualité. L'étendue et la profondeur de notre plateforme nous permettent de soutenir les émetteurs avec des solutions sur mesure', a déclaré Chris Sheldon, Co-responsable du crédit et des marchés mondiaux chez KKR.



L'activité de crédit privé de KKR comprend des stratégies de prêt direct, de dette junior et de financement basé sur les actifs et est passée de 8 milliards de dollars au début de 2017 à 76 milliards de dollars aujourd'hui.



Outre ses responsabilités dans le domaine du crédit privé, Dan Pietrzak est coprésident et directeur des investissements de FS KKR Corp.



La société a également annoncé que Michael Small, associé à Londres et gestionnaire de portefeuille pour la stratégie mondiale de dette junior de la société, assumera la responsabilité supplémentaire de la gestion des efforts de prêt direct de KKR en Europe.



