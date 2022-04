KKR : prend une participation dans Shriram General Insurance

KKR a annoncé la signature d'accords définitifs pour l'acquisition d'une participation de 9,99 % dans Shriram General Insurance.



Shriram General Insurance est une société d'assurance générale de premier plan soutenue par le conglomérat indien de services financiers Shriram Group et le groupe panafricain de services financiers Sanlam. C'est l'une des principales compagnies d'assurance générale de l'Inde.



L'investissement de KKR permettra à Shriram General Insurance de poursuivre sa croissance dans le secteur de l'assurance générale en pleine croissance en Inde.



Gaurav Trehan, DG de KKR India, a déclaré : ' Shriram General Insurance a été l'un des acteurs les plus performants du secteur de l'assurance générale en pleine croissance en Inde, et continue de s'appuyer sur son bilan en développant de nouvelles capacités, de nouveaux canaux et de nouveaux produits pour répondre aux besoins croissants des consommateurs indiens. '



