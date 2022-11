KKR : rachète le courtier français April

Le spécialiste américain du private equity, KKR, a racheté le courtier français en assurances, April. Le prix déboursé s'élèverait à 2,4 milliards d'euros, selon Les Echos. April a communiqué de son côté sur la signature d'un partenariat stratégique avec KKR, qui est désormais son actionnaire majoritaire. La société française a généré un chiffre d'affaires de 544 millions d'euros en 2021 et affiche une dynamique de croissance à deux chiffres en 2022." En s'adossant à KKR, April, déjà l'un des leaders du courtage d'assurance en Europe, se prépare à accélérer son développement et sa digitalisation sur les marchés de l'emprunteur, de la santé / prévoyance, du dommage de niches, de l'assurance santé internationale et de la gestion de patrimoine en France et à l'international ", a souligné la société française.La transaction sera soumise aux approbations légales et réglementaires usuelles.