KKR rachète un gestionnaire de fonds au Japon pour 2 mds de dollars

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'action KKR monte de 1,8% jeudi en début de séance à la Bourse de New York, après l'annonce par la société d'investissement du rachat pour 2 milliards de dollars de la coentreprise japonaise d'investissement immobilier de Mitsubishi et d'UBS Asset Management. L'entreprise acquise, Mitsubishi-UBS Realty, est l'un des plus importants gestionnaires de fonds immobiliers du Japon avec 15 milliards de dollars d'actifs et la gestion de deux sociétés foncières cotées à la Bourse de Tokyo. KKR a souligné que ce rachat lui permettait de renforcer sa présence au Japon et d'étendre son activité immobilière au plan mondial. La transaction devrait être bouclée en avril, selon KKR.

March 17, 2022 10:47 ET (14:47 GMT)