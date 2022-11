KKR : signe un partenariat avec le groupe APRIL

Après avoir recentré ses activités autour de la distribution d'assurances et mené une transformation en profondeur de son modèle économique depuis son acquisition par CVC Capital Partners en 2019, le groupe APRIL annonce avoir signé un partenariat stratégique de long terme avec KKR.Ce partenariat vise à accélérer le développement d'APRIL et la digitalisation sur les marchés de l'emprunteur, de la santé et de la prévoyance, de l'assurance dommages de niche, de l'assurance santé internationale et de la gestion de patrimoine en France et à l'international.KKR, en tant qu'actionnaire majoritaire, apportera son expertise globale en matière d'assurance et de services financiers. La transaction sera soumise aux approbations légales et réglementaires habituelles.' Notre objectif est de poursuivre l'histoire de cette grande entreprise et d'en faire un champion français à l'échelle mondiale. Ce nouveau chapitre sera rendu possible par l'équipe de direction, nos 2 300 collaborateurs et KKR, au bénéfice de nos partenaires et de nos assurés ', déclare Eric Maumy, directeur général d'APRIL Group.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.