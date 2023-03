KKR : va céder ses 50% dans le capital de X-ELIO

KKR annonce la vente de sa participation de 50 % dans le développeur mondial d'énergies renouvelables, X-ELIO, à son partenaire de coentreprise, Énergie renouvelable Brookfield. À l'issue de la transaction, Énergie renouvelable Brookfield détiendra 100 % de X-ELIO.



X-ELIO est spécialisée dans le développement, la construction, le financement et l'exploitation de centrales solaires photovoltaïques et de projets de stockage et d'hydrogène dans le monde entier.



Depuis l'investissement initial de KKR en 2015 et l'acquisition par Brookfield d'une participation de 50 % en 2019, X-ELIO a bénéficié de plus de 2 milliards de dollars d'investissements, ce qui a permis une croissance significative du pipeline et une augmentation du rythme de développement.



Depuis sa création, X-ELIO a construit ou développé 3 GW de projets d'énergies renouvelables sur les cinq continents.



Ignacio Paz-Ares, responsable des investissements européens dans l'énergie renouvelable et la transition chez Brookfield Renewable, a déclaré : ' Cette transaction s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Brookfield en tant que propriétaire, opérateur et développeur de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables à l'échelle mondiale.'



